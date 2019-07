München

Lotto-Millionengewinn in Oberbayern

08.07.2019, 13:12 Uhr | dpa

Mehr als zwei Millionen Euro hat ein Lottospieler in Oberbayern gewonnen. In der Zusatzlotterie Spiel 77 hatte der anonyme Spieler die siebenstellige Losnummer richtig getippt und damit exakt 2 577 777 Millionen Euro gewonnen. Wie Lotto Bayern am Montag weiter mitteilte, hatte sein Spieleinsatz 7,75 Euro betragen.