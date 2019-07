Braunschweig Bankplatz 6

Pistole rostet: Stadt muss 800 Euro Schadenersatz zahlen

08.07.2019, 13:19 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia mit einer Waage in ihrer Hand. Foto: D.- W. Ebener/Archiv (Quelle: dpa)

Die Stadt Braunschweig muss einer ehemaligen Sportschützin 800 Euro Schadenersatz für Rost an einer Pistole zahlen, weil Stadtmitarbeiter die Waffe nicht angemessen lagerten. Nach ihrem Austritt aus einem Schießsportverein hatte die Frau ihre Sportpistole ordnungsgemäß bei der Stadt abgegeben, um sie später zu verkaufen. Weil die Waffe aber in einem verschlossenen Koffer falsch gelagert worden sei, habe sich Kondenswasser gebildet und die Pistole habe zu rosten begonnen, teilte das Oberlandesgericht Braunschweig am Montag mit. Die Stadt müsse auf das Eigentum der Bürger, das sie verwahre, aufpassen.

Das Landgericht gab zuvor einer Schadenersatzklage der Frau statt und verurteilte die Stadt Braunschweig zur Zahlung von 800 Euro. Das Oberlandesgericht bestätigte das Urteil nun. Der 11. Zivilsenat entschied, die Stadt sei verpflichtet, in Obhut genommene Sachen vor Zerstörung, Beschädigung und Verlust zu schützen (Az. 11 U1/19).