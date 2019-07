Offenbach am Main

Woche wird kühler: Regen und Gewitter möglich

08.07.2019, 13:21 Uhr | dpa

Im Laufe der Woche ist im Saarland und in Rheinland-Pfalz mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen liegen am Dienstag bei 20 bis 23 Grad, im Bergland um 17 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mitteilte. Zur Mitte der Woche ist es laut Prognose im Norden zunächst teils stark bewölkt, im Süden heiter. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es auf 15 bis 11 Grad ab. Tagsüber ist dann mit Schauern und Gewitter, mancherorts auch mit kräftigem Regen zu rechnen. Wo die Sonne scheint, steigen die Temperaturen auf 23 bis 26 Grad, bei Regen und in Hochlagen bleibt es 19 Grad kühl. Auch in der Nacht zum Freitag bleibt es wechselnd wolkig mit Schauern.