Mainz

Bedrohungen gegen Kommunalpolitiker und Bedienstete

08.07.2019, 13:31 Uhr | dpa

Seit der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) sind in Rheinland-Pfalz rund ein halbes Dutzend Bedrohungen von Kommunalpolitikern bekannt geworden. Als Beispiel nannte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag nach einem Sicherheitsgespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden eine Patronenhülse, die vor der Haustür einer Kommunalpolitikerin abgelegt worden sei. Auch Bedienstete in den Städten und Kommunen würden häufiger beleidigt und bedroht. "Der Hass wird immer offener und direkter ausgesprochen." Die meisten Bedrohungen kämen von rechts.

Tatverdächtig im Fall Lübcke ist Stephan E., der in früheren Jahren durch Kontakte in die rechtsextreme Szene aufgefallen war. Der Tat vorausgegangen waren über Jahre hinweg Drohungen von Rechtsextremisten gegen Lübcke.

Lewentz forderte Kommunalpolitiker und die kommunale Bediensteten auf, Bedrohungen und Beleidigungen zu melden. Dies sei notwendig, um sich ein genaues Bild zu machen. "Wir erleben, dass sich in diesem Staat etwas verändert und müssen dem einen Riegel vorschieben."

Seit kurzem gibt es in Rheinland-Pfalz eine Taskforce "Gewaltaufrufe rechts" beim Verfassungsschutz. Sie soll frühzeitig und wirksam gegen rechtsextreme Hetze im Internet vorgehen und eng mit dem Landeskriminalamt und den Justizbehörden zusammenarbeiten. Dafür wurden insgesamt sieben neue Stellen geschaffen.