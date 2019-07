Möckern

Alte Granate in Teich aufgetaucht: in Papierkorb entsorgt

08.07.2019, 14:51 Uhr | dpa

Ein gedankenloser Finder hat in Möckern im Jerichower Land eine Granate aus einem Teich gefischt und in einen nahen Papierkorb geworfen. So hat die Polizei einen Fall vom Wochenende bisher rekonstruiert. Wie sie am Montag mitteilte, rief ein Mann am Samstag die Polizei, weil er im Mülleimer den weggeworfenen Fund als Granate erkannte. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes identifizierten sie als verrostete russische Hohlsprenggranate. Vermutlich war sie wegen des niedrigen Wasserstands im Teich sichtbar geworden. Die Spreng-Experten entsorgten die Granate schließlich "fachgerecht", wie es in der Mitteilung hieß - also nicht im Papierkorb.