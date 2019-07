Kassel

Gegenstand vor Mehrfamilienhaus explodiert

08.07.2019, 14:53 Uhr | dpa

Unbekannte haben vor einem Mehrfamilienhaus in Kassel einen Gegenstand explodieren lassen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Anwohner in der Nacht zum Sonntag einen lauten Knall gehört und daraufhin die Beamten verständigt. Nach ersten Ermittlungen hatten die Täter den mit unbekannten Substanzen gefüllten Gegenstand auf einer Steinmauer abgelegt und entzündet.

Dadurch wurde die Scheibe der Eingangstür sowie eine Treppenstufe beschädigt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Höhe des Schadens liegt bei circa 2000 Euro. Die Beamten ermitteln nun wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Auch Anhaltspunkte darauf, dass es sich um eine politisch motivierte Tat gehandelt haben könnte, lagen nach Angaben der Polizei zunächst nicht vor. Welche Mittel die Unbekannten verwendet hatten und wohin die Täter anschließend geflüchtet waren, soll nun ermittelt werden.