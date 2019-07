Hamburg

Mutmaßlicher Dealer schluckt Drogen bei Polizeikontrolle

08.07.2019, 15:04 Uhr | dpa

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein mutmaßlicher Drogendealer nahe der Hamburger Reeperbahn seine illegale Ware hinuntergeschluckt. Die Beamten hatten am Wochenende drei verdächtige Afrikaner am S-Bahnhof Reeperbahn beobachtet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als sie die Männer kontrollieren wollten, flüchteten sie. Nach kurzer Verfolgung konnten die Polizisten die drei Flüchtenden stellen. Ein 33-Jähriger aus Guinea habe noch schnell mutmaßliche Drogen hinuntergeschluckt.

Die Beamten riefen einen Rettungswagen. Im Krankenhaus seien beim Röntgen vier Behältnisse im Bauch des Mannes entdeckt worden, die vermutlich Drogen enthielten. Zur kontrollierten Ausscheidung der Behältnisse habe die Staatsanwaltschaft den 33-Jährigen ins Untersuchungsgefängnis bringen lassen.

Die Anti-Drogen-Taskforce der Hamburger Polizei kontrollierte von Freitag bis Montagmorgen insgesamt 523 Menschen. 219 von ihnen bekamen ein Aufenthaltsverbot, drei sollten vor den Haftrichter kommen.