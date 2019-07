Köln

Betonmischer stößt mit Straßenbahn zusammen: Zwei Verletzte

08.07.2019, 16:15 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Betonmischers und einer Straßenbahn in Köln sind zwei Menschen verletzt worden. Der Betonmischer sei am Montag verbotenerweise im Ortsteil Deutz links abgebogen und auf die Strecke der Straßenbahn-Linie 4 gekommen, teilte die Polizei mit. Der Bahnfahrer und eine 51-Jährige, die in der Bahn mitgefahren war, mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.