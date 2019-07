München

Nichtschwimmer stirbt bei Badenunfall

08.07.2019, 16:32 Uhr | dpa

Ein Nichtschwimmer ist beim Baden im Münchner Lußsee gestorben. Der 35-jährige Mann sei mit seiner Tochter erst bis zu den Schultern ins Wasser gegangen, weil er nicht schwimmen konnte, teilte die Polizei am Montag mit. Aus zunächst ungeklärter Ursache geriet er in einen tieferen Bereich des Sees und ging unter. Die Wasserwacht konnte den Mann am Freitag noch reanimieren. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Samstag verschlechterte sich sein Gesundheitszustand; starb noch am selben Tag.