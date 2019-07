Jagel

Autofahrerin stirbt nach Unfall auf der B77 bei Kropp

08.07.2019, 16:40 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 77 ist bei Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) eine Frau ums Leben gekommen. Die 77-Jährige war am Montagnachmittag mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Sie konnte nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden. Der 46 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.