Schönberger Büromöbelhersteller baut neues Werk

08.07.2019, 16:45 Uhr | dpa

Der Büromöbelhersteller Palmberg in Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) erweitert seine Produktionskapazitäten und bekommt dabei Unterstützung vom Land. Wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Montag mitteilte, entsteht an dem etwa zehn Kilometer entfernten Standort Rehna eine neue Produktionsstätte. Die Gesamtinvestition betrage neun Millionen Euro. Das Land gewähre aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" einen Zuschuss von 900 000 Euro.

Nach Glawes Angaben verzeichnet das familiengeführte Unternehmen europaweit wachsende Nachfrage nach seinen Produkten und erweitert daher seine Kapazitäten. "Mit der Erweiterung sollen 50 Arbeitsplätze entstehen", sagte Glawe. Mit aktuell etwa 535 Mitarbeitern am Stammsitz in Schönberg und in Rehna gehört Palmberg zu den größten Arbeitgebern in der Region. Zum Produktionssortiment gehören Schreibtische, Büroschränke, Besprechungsmobiliar und Büroküchen.