Ilsfeld

Hochzeitskorso gefährdet Autofahrer auf der Autobahn

08.07.2019, 17:49 Uhr | dpa

Ein Hochzeitskorso mit etwa 20 Fahrzeugen hat auf der Autobahn 81 für Chaos gesorgt. Mehrere Beteiligte beschleunigten ihre Wagen während der Fahrt immer wieder und bremsten dann ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Andere Autofahrer seien deshalb zwischen den Anschlussstellen Ellhofen und Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) immer wieder zum Ausweichen und Bremsen gezwungen worden, hieß es. Die Polizei stoppte schließlich den Korso, der am Samstag die Autobahn an der Anschlussstelle Ilsfeld verließ.

Bei einer anschließenden Kontrolle wurden zwei Autos wegen technischer Mängel aus dem Verkehr gezogen. Die Fahrer müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um auch andere Verkehrsverstöße während des Autokorsos ahnden zu können.