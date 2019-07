Konstanz

Jugendlicher mit Waffe sorgt für Aufregung an Schule

08.07.2019, 18:22 Uhr | dpa

Eine Schusswaffe hat ein Jugendlicher mit an eine Schule in Konstanz gebracht und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten mitteilten, zeigte er die Waffe am Montag auf dem Schulhof einem Bekannten. Polizisten nahmen den 16 Jahre alten Schüler, der die Schusswaffe in seiner Bauchtasche mitführte, später widerstandslos fest. Mittlerweile sei er wieder auf freiem Fuß, fügte ein Sprecher hinzu. Gegen den Jugendlichen werde wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Die Schulleitung habe Schüler und Lehrer informiert, so dass diese in den Klassenzimmern blieben. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler gab es keine Hinweise auf eine Bedrohung. Es habe sich bei der Waffe zwar um eine scharfe Pistole gehandelt, diese sei aber nicht einsatzbereit gewesen, sagte der Polizeisprecher weiter. Unklar blieb zunächst, woher die Waffe stammte und was der Schüler damit vorhatte.