1. FC Nürnberg befördert Nachwuchsstürmer Steczyk zum Profi

08.07.2019, 22:02 Uhr | dpa

Der 1. FC Nürnberg hat Nachwuchsstürmer Dominik Steczyk mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte, erhält der Angreifer aus der U21 einen Kontrakt bis zum Sommer 2022. Der 20-Jährige kehrt allerdings vorbehaltlich der sportärztlichen Untersuchung für die kommende Saison in seine Heimat zurück und geht für den polnischen Meister Piast Gliwice an den Start.

"Wir denken, dass sein Weg hier beim Club noch nicht zu Ende ist und haben seinen Vertrag deshalb längerfristig verlängert. In seiner Heimat soll er nun auf gutem Niveau die nächsten Schritte machen und sich weiter verbessern", sagte Sportvorstand Robert Palikuca über Juniorennationalspieler Steczyk, der im Sommer 2018 vom VfL Bochum nach Nürnberg gekommen war.