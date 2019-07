Hannover

Brandsätze im Finanzamt deponiert: 66-Jähriger vor Gericht

09.07.2019, 01:42 Uhr | dpa

Weil er mehrmals Brandsätze in einem Finanzamt deponiert haben soll, kommt ein 66-Jähriger heute vor das Landgericht Hannover. Dem Mann wird versuchte Brandstiftung vorgeworfen. Laut Anklage soll er an drei Tagen jeweils einen selbst hergestellten Brandsatz in den Räumen der Behörde in Hannover deponiert haben. Entdeckt worden waren diese Anfang Dezember 2017 sowie gut einen Monat später. Nur weil die Zündvorrichtungen nicht funktionierten, kam es zu keinem Feuer.

Die Polizei hatte den 66-Jährigen im März 2019 festgenommen. Er kam wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Weshalb der Mann, der in der Region Hannover lebt, einen Groll gegen das Finanzamt hegte und was er konkret mit den Brandsätzen erreichen wollte, wurde vor Beginn des Prozesses nicht bekannt. Das Landgericht hat zunächst drei Termine anberaumt.