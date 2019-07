Braunschweig

Bauarbeiten auf A39 in Braunschweig

09.07.2019, 05:11 Uhr | dpa

Autofahrer auf der Autobahn 39 müssen sich ab Mittwoch im Raum Braunschweig auf erhebliche Behinderungen einstellen. Wegen Bauarbeiten werde es zwischen dem Kreuz Braunschweig-Süd und Rüningen Umleitungen und Sperrungen geben, teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Autofahrer müssten an insgesamt vier Wochenenden mit Umleitungen wegen Sperrungen einzelner Fahrbahnabschnitte rechnen.

Die Arbeiten beginnen am Mittwoch zwischen dem Kreuz Süd und dem Dreieck Südwest in Fahrtrichtung Salzgitter, wobei zunächst nur ein Streifen befahren werden kann. Ab Freitag um 18.00 Uhr bis Montag um 5.00 Uhr ist dieser Abschnitt gesperrt. Wegen der Vollsperrung können Autofahrer am Kreuz Süd nicht auf die A39 in Richtung Salzgitter auffahren und aus Richtung Wolfsburg nicht auf die A391 abfahren.

Autofahrer, die bereits auf der A39 in Richtung Salzgitter fahren, werden ab dem Kreuz Braunschweig-Süd unter anderem über die A36 zurück zur A39 umgeleitet. Wer in Richtung Wolfsburg auf der A39 unterwegs ist, ist nicht weiter betroffen. Weitere Sperrungen sind an den folgen drei Wochenenden zu erwarten. Die Gesamtkosten für die Sanierungsarbeiten betragen etwa vier Millionen Euro.