Hannover

Rauchverbot an Niedersachsens Stränden noch kein Thema

09.07.2019, 06:01 Uhr | dpa

Auf den ostfriesischen Inseln gibt es derzeit keinen Bedarf für ein Rauchverbot am Strand. "Es gibt momentan keine Pläne, das Rauchen an den Stränden zu verbieten", sagte Marc Klinke von der Touristikgesellschaft Ostfriesische Inseln. Die Urlauber hätten auf den Inseln die Möglichkeit, Zigarettenkippen so zu entsorgen, dass sie nicht stören. Wer sich vom Zigarettenrauch gestört fühle, finde auf Norderney und Langeoog Strandabschnitte für Nichtraucher. In Schleswig-Holstein hatte der Naturschutzbund jüngst für ein Rauchverbot am Strand plädiert. Der Nabu in Niedersachsen will nicht so weit gehen - statt des Rauchens solle das Wegwerfen von Zigarettenkippen verboten werden, teilte der Nabu in Hannover mit.