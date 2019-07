Offenbach am Main

Temperaturen bleiben weiter deutlich unter 30-Grad-Marke

09.07.2019, 06:26 Uhr | dpa

Einen richtigen Hochsommertag bekommen die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auch am Dienstag nicht. Mit Höchstwerten zwischen 20 und 23 Grad ist es nicht gerade bestes Schwimmbadwetter, wie es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen hieß. Im Norden ist es dazu anfangs bewölkt, im Süden wird der Tag heiter bis wolkig. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es auf 9 bis 6 Grad ab. Auch in den kommenden Tagen bleiben die Temperaturen deutlich unter der 30-Grad-Marke: Am Mittwoch werden maximal 25 Grad erreicht, am Donnerstag 27 Grad.