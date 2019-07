Apen

Bankraub bei Oldenburg: Täter weiter auf der Flucht

09.07.2019, 06:36 Uhr | dpa

Ein Bankräuber, der eine Sparkasse in Apen bei Oldenburg überfallen hat, ist noch auf der Flucht. Die Polizei suche weiter nach dem Mann und habe schon einige Hinweise aus der Bevölkerung bekommen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Räuber hatte am Montag einen Angestellten der Bank mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute auf einem Klapprad.

Zwischenzeitlich suchte die Polizei den Täter mit einem Hubschrauber. Die Fahndung brachte in der Nacht allerdings kein Ergebnis. Nur das Klapprad wurde auf einem Hinterhof gefunden. Wie viel Geld der Täter mitnahm, wollte die Polizei vorerst nicht mitteilen.