Hinterzarten

Brennende Wäsche in Hotel: sieben Leichtverletzte

09.07.2019, 07:53 Uhr | dpa

Wegen eines brennenden Wäschekorbs in einem Hotel in Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) erlitten sieben Angestellte leichte Rauchvergiftungen. Aus unbekannten Gründen hatten Bettwäsche und Handtücher, kurz nachdem sie aus dem Trockner kamen, zu kokeln begonnen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Angestellte bemerkten am Montagabend den Brandgeruch und trugen den Korb ins Freie. Dabei begann die Wäsche noch stärker zu rauchen. Die Hotelkräfte, die Giftgas eingeatmet hatten, wurden vor Ort versorgt. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig und lüftete das Hotel - laut einem Polizeisprecher musste das Gebäude nicht geräumt werden. Hotelgäste wurden demnach nicht verletzt.