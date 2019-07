Jochberg

Hecking erwartet gegen Olympiakos Piräus Härtetest

09.07.2019, 11:23 Uhr | dpa

Trainer Dieter Hecking verspricht sich von den beiden Testspielen im Trainingslager in Kitzbühel wichtige Aufschlüsse über den Zustand des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Am Mittwoch (18.00 Uhr) trifft seine Mannschaft auf den griechischen Ex-Meister Olympiakos Piräus. Am Samstag (16.00 Uhr) geht es gegen den englischen Erstliga-Absteiger Huddersfield Town.

"Wir haben mit Piräus einen richtig guten Gegner vor der Brust, bei dem wir vor allem in der Defensive gefordert sein werden. Was ich sehen will, ist, dass die Mannschaft zieht und immer den Glauben hat, Spiele gewinnen zu können, auch wenn die andere Mannschaft vielleicht besser ist", sagte Hecking. Der 54-Jährige nannte als Beispiel die deutschen Vizeweltmeister im Beachvolleyball Julius Thole und Clemens Wickler. Das Duo habe ihn mit Körpersprache, Siegeswillen und gegenseitigen Anfeuerungen beeindruckt.

Für den Coach ist wichtig, zu sehen, wie schnell die Mannschaft zusammenwächst, wie schnell sie automatisierte Abläufe auf dem Rasen beherrscht. Dabei will er auch das 4-4-2-System mit Mittelfeldraute einstudieren. "Kernsystem soll aber das 4-3-3 bleiben", sagte Hecking. Der HSV bleibt bis zum Sonntag in Österreich.