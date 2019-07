Hannover

Tennet: Bei Offshore-Windenergie muss kooperiert werden

09.07.2019, 12:07 Uhr | dpa

Für einen beschleunigten Ausbau der Offshore-Windenergie müssen die Nordsee-Anrainerstaaten enger zusammenarbeiten. Das erklärte der Netzbetreiber Tennet am Dienstag im Namen des Konsortiums "North Sea Wind Power Hub". Notwendig sei ein schrittweiser Ausbau von mehreren Strom-Verteilkreuzen in der südlichen Nordsee, sagte Tennet-Geschäftsführer Tim Meyerjürgens in Hannover. Eine international koordinierte Planung würde Kostenvorteile von 30 Prozent für alle Anrainer bringen. Dies hätten erste Machbarkeitsstudien, Tests und Untersuchungen ergeben.

Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, muss der Ausbau der Offshore-Windenergie beschleunigt werden. Europaweit waren Ende vergangenen Jahres 13 Gigawatt installiert. Zum Erreichen der Energiewende sind den Studien zufolge bis zu 180 Gigawatt im Jahr 2045 in der Nordsee notwendig. Wenn man die erneuerbaren Energien an Land hinzuzähle, könnten dann alle Bewohner Zentraleuropas mit umweltfreundlicher Energie versorgt werden, sagte Meyerjürgens.

Jetzt seien die politischen Entscheidungsträger am Zug. Das Konsortium hoffe zunächst auf Gespräche der Regierungen Dänemarks, Deutschlands und der Niederlande.