Gütersloh

Brandenburg bei kommunalen Steuereinnahmen ostweit vorn

09.07.2019, 12:26 Uhr | dpa

Die Finanzlage der Kommunen in Brandenburg hat sich einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge verbessert - doch die Spaltung zwischen dem Berliner Umland und den anderen Regionen wächst. Bei den Steuereinnahmen der Kommunen lag Brandenburg 2017 unter den ostdeutschen Ländern mit 910 Euro pro Einwohner vorn und bundesweit auf Platz neun. Das Gefälle im Land habe sich allerdings vergrößert, wie aus dem Kommunalen Finanzreport hervorgeht, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

Der Kreis Dahme-Spreewald lag laut Studie 2017 mit 2343 Euro pro Einwohner im Land vorn, bundesweit belegte er damit den fünften Platz. Ganz hinten rangierte Elbe-Elster mit 653 Euro pro Einwohner, bundesweit war das der achtletzte Platz.

Im Jahr 2012 rangierten die Steuereinnahmen nur zwischen 510 Euro pro Kopf in Frankfurt (Oder) und 1083 Euro pro Kopf in Dahme-Spreewald. Die Kassenkredite der Kommunen, die als Krisenindikator gelten, sind in Brandenburg der Stiftung zufolge zuletzt gesunken. Die Städte Cottbus, Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder) lägen aber weiter auf einem problematischen Niveau.