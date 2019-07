Leipzig

Gewerkschaft fordert mehr Kontrollen im Gastgewerbe

09.07.2019, 13:22 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert mehr Kontrollen bei Hotels und Gaststätten. Zollbeamte hätten in 30 von 205 kontrollierten Hotels, Imbissen oder Restaurants in Leipzig im Vorjahr Verstöße gegen den Mindestlohn aufgedeckt, teilte die NGG Leipzig-Halle-Dessau am Dienstag mit.

"Der Zoll muss mehr und intensiver kontrollieren - gerade auch in der Gastronomie", forderte NGG-Chef Jörg Most. Außerdem müssten die Betriebe Arbeitszeiten genau erfassen. Erst so könnten Kontrolleure Verstöße nachweisen.