600 Kameraden verabschieden bei Unglück getöteten Piloten

09.07.2019, 14:19 Uhr | dpa

Ein brennendes Flugzeug des Typs "Eurofighter" ist am Himmel an der Mecklenburgischen Seenplatte zu sehen. Foto: Thomas Steffan/Archiv (Quelle: dpa)

Mit einer Trauerfeier haben rund 600 Kameraden in Laage bei Rostock Abschied von dem Eurofighter-Piloten genommen, der am 24. Juni bei einer missglückten Luftkampfübung ums Leben gekommen ist. Die Gedenkveranstaltung am Dienstag auf dem Gelände des Luftwaffen-Geschwaders 73 "Steinhoff" war auf Wunsch der Familie des Getöteten nicht-öffentlich, wie ein Sprecher der Luftwaffe sagte. Die Trauerrede hielt den Angaben zufolge der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz. Nach der Gedenkveranstaltung mit militärischen Ehren sei der Sarg der Familie übergeben worden.

Der Eurofighter des 27 Jahre alten Piloten war bei der Luftkampfübung über der Müritzregion mit einem zweiten Jet kollidiert. Beide Maschinen stürzten ab. Der Pilot der anderen Unglücksmaschine konnte sich verletzt mit einem Fallschirm retten. Die Unglücksursache ist laut Luftwaffe noch unklar. Es war der erste Unglücksfall des Ausbildungsgeschwaders in Laage, das 1997 aus drei Militärverbänden gebildet worden war.