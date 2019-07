Pozo Izquierdo

Windsurfer Köster will fünften WM-Titel

09.07.2019, 15:45 Uhr | dpa

Philip Köster will seinen fünften WM-Titel im Wellenreiten gewinnen. Der 25 Jahre alte Windsurfer startet am Freitag in seiner Wahlheimat Gran Canaria in die PWA-Welttour. Dreimal hat der Deutsche den Saisonauftakt bereits gewonnen. Die Welttour umfasst vier Stationen. Dazu gehört der Mercedes-Benz-Weltcup vom 27. September bis 6. Oktober vor Westerland auf Sylt. Das Finale wird Ende Oktober auf Hawaii ausgetragen.

"Nach meinem dritten Platz im vergangenen Jahr gehe ich hoch motiviert in die Saison und will meinen fünften WM-Titel holen. Ich bin topfit, meine Moves sitzen, und ich habe zusätzlich Kombisprünge trainiert und in mein Programm aufgenommen. Jetzt kann es losgehen", sagte Köster.

Größte Konkurrenten auf den Gesamtsieg sind der aktuelle Weltmeister Victor Fernandez Lopez aus Spanien und der WM-Zweite Ricardo Campello aus Venezuela. "Das Niveau ist so hoch wie nie zuvor. Fast alle Fahrer beherrschen den Doppel-Loop und sind in der Welle top. Man muss schon in den Vorläufen sein bestes Windsurfen zeigen, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren", sagte Köster.