Düsseldorf

Krankenwagen für Terror-Miliz: Fünf Männer angeklagt

09.07.2019, 17:04 Uhr | dpa

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hat fünf mutmaßliche islamistische Unterstützer der Terrormiliz Ahrar al-Sham angeklagt. Die Männer sollen mehrere Krankenwagen in Deutschland gekauft und 2013 und 2014 nach Syrien gebracht haben, wie die Anklagebehörde am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Ein 63 Jahre alter Helfer war deshalb bereits 2017 vom Oberlandesgericht Düsseldorf zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt worden.

Die jetzt Angeschuldigten sind 44, 32, 56, 32 und 45 Jahre alt. Zwei sind türkische Staatsangehöriger, einer ist deutsch-marokkanisch, einer deutsch-syrisch und einer deutsch. Der 45-jährige türkische Angeschuldigte wurde nach Anklageerhebung mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft in die Türkei abgeschoben. Die übrigen Männer sind auf freiem Fuß. Bei Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung drohen Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren.