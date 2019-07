Bark

Frau bei Unfall schwer verletzt: Polizei bittet um Hinweise

09.07.2019, 18:00 Uhr | dpa

Eine 27 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Fredesdorf im Kreis Segeberg schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, teilte die Polizei mit. Möglicherweise war die Frau unmittelbar nach dem Passieren einer Rechtskurve von einem schwarzen Auto mit Segeberger Kennzeichen abgedrängt worden, so dass sie von der Fahrbahn abkam und gegen einen Leitpfosten und einen Baum prallte. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Landesstraße 167 für mehr als zwei Stunden gesperrt.