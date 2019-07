Bruchsal

Widerspenstiger Schwarzfahrer legt sich mit Polizisten an

09.07.2019, 19:38 Uhr | dpa

Ein 62 Jahre alter Schwarzfahrer hat am Bahnhof in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) einen Bahn-Mitarbeiter beleidigt und sich mit einer Streife der Bundespolizei angelegt. Der Mann habe mehrere Male versucht, sich vom Ort der Kontrolle zu entfernen, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Als die Beamten ihn am Montag fesseln wollten, wehrte er sich heftig dagegen. Der 62-Jährige ist den Angaben zufolge schon häufiger mit Mitarbeitern der Deutschen Bahn in Streit geraten. Da gegen ihn schon ein Hausverbot für den Bahnhof Bruchsal ausgesprochen wurde, kommt auf den Mann eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs zu. Außerdem wird wegen Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Erschleichens von Beförderungsleistungen gegen ihn ermittelt.