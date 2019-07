Stuttgart

VfB Stuttgart will in diesem Jahr Vorstandsboss präsentieren

09.07.2019, 20:07 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart will möglichst bald einen Vorstandsvorsitzenden verpflichten. "Definitiv werden wir noch in diesem Jahr diese Position besetzt haben", sagte Präsident Wolfgang Dietrich am Dienstagabend auf einer Club-Veranstaltung im Stadion. Seit der Ausgliederung der Profiabteilung in eine Fußball AG fehlt dieser ein Chef des Vorstands. Laut eines Berichts der "Stuttgarter Nachrichten" vom Dienstagabend ist der ehemalige Vorstandsboss von Fortuna Düsseldorf, Robert Schäfer, ein Kandidat für dieselbe Position beim VfB.