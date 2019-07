Lutherstadt Wittenberg

Belgisches Königspaar besucht Sachsen-Anhalt

10.07.2019, 02:35 Uhr | dpa

Das belgische Königspaar Philippe und Mathilde verbringt den zweiten Tag seines Deutschlandbesuchs in Sachsen-Anhalt. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) empfängt den Monarchen und seine Frau heute in Wittenberg. Der Besuch des Königspaars steht dort zunächst ganz im Zeichen des Reformators Martin Luther. Philippe (59) und Mathilde (46) besichtigen unter anderem die Schlosskirche, an deren Pforte Luther vor mehr als 500 Jahren seine Thesen angeschlagen haben soll, und das Lutherhaus.

Anschließend steht ein Besuch des Bauhauses und der Meisterhäuser in Dessau auf dem dicht getakteten Programm. Zum Abschluss des Deutschlandbesuchs, der am Dienstag in Thüringen begann, wird das Königspaar am Nachmittag im Chemiepark in Leuna erwartet, wo sich ein belgisches Unternehmen anschauen. Philippe und Mathilde heirateten 1999. Beide gelten als eher zurückhaltend.