Wiesloch

Neunstöckiges Hochhaus in Wiesloch wegen Rauchs geräumt

10.07.2019, 08:26 Uhr | dpa

Wegen Rauchentwicklung ist am Mittwoch ein neunstöckiges Hochhaus in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) geräumt werden. Die Evakuierungsmaßnahmen seien im Gange, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Bei Eintreffen der Feuerwehr trat demnach bereits Rauch aus dem Keller des Gebäudes. Wie es zu der Rauchentwicklung kam und wie viele Menschen in dem Hochhaus gemeldet sind, war zunächst noch nicht bekannt. Am Morgen waren mehrere Straßen vor Ort gesperrt.