Rüsselsheim am Main

Erfolglose Automatensprengung: Evakuierung wegen Gasgeruchs

10.07.2019, 08:40 Uhr | dpa

Die gescheiterte Sprengung eines Geldautomaten hat am frühen Mittwochmorgen eine Evakuierung am Rüsselsheimer Marktplatz nach sich gezogen. Zwei zunächst unbekannte Täter hätten versucht, mit Gas den Automaten einer Bank zu sprengen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach erster Einschätzung sei das Gerät aber lediglich beschädigt worden. Wegen Gasgeruchs im Bereich des Bankgebäudes hätten Anwohner mehrerer Häuser vorübergehend ihre Wohnungen verlassen müssen. Nach Messungen der Feuerwehr konnten sie zurückkehren.

Um wie viele Anwohner es sich handelte und wie lange sie außerhalb ihrer Wohnungen ausharren mussten, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Gesucht wird nach zwei Männern, die nach der Tat auf einem Motorroller in Richtung Mainufer geflüchtet sein sollen. Eine Fahndung, auch mit einem Hubschrauber, blieb zunächst erfolglos.

Da sich solche Taten häufen, wurde eine eigene Ermittlungsgruppe im Landeskriminalamt (LKA) eingerichtet, wie die Polizei mitteilte. Aus diesen Ermittlungen sei bekannt, dass die Täter aus umliegenden Ländern anreisten und sich nach der Tat wieder ins Ausland absetzten. Bankkunden sollten sich bei allen Auffälligkeiten, wie etwa verdächtigem Verhalten von Menschen, mit der Polizei in Verbindung setzen. Die Täter spionierten die Banken aus - jeder Hinweis sei wichtig.