Erfurt

Ramelow fordert Finanzierungszusagen für neues Fördersystem

10.07.2019, 13:16 Uhr | dpa

Für die Angleichung der Lebensverhältnisse in Deutschland hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) Finanzierungszusagen vom Bund gefordert. Der Abschlussbericht der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" enthalte "zustimmungsfähige Zustandsbeschreibungen und Absichtserklärungen", erklärte Ramelow am Mittwoch in Erfurt. "Es mangelt aber gravierend an konkreten Umsetzungsmaßnahmen und - nicht zuletzt - verlässlichen Finanzierungszusagen", so Ramelow weiter.

Er teile die Einschätzung der Kommission, dass es ein gesamtdeutsches Fördersystem brauche, dass sich an regionalen Bedarfen und nicht nach Himmelsrichtungen orientiere. Eine Übertragung von Programmen, die bisher nur in Ostdeutschland angewandt wurden, auf westdeutsche Regionen funktioniere aber nur "unter der Voraussetzung einer spürbaren Aufstockung der finanziellen Mittel", betonte Ramelow, der aktuell auch den Vorsitz der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz hat.

Die Regierungschefs der ostdeutschen Bundesländer erwarten laut Ramelow, dass die derzeitige Fördermittelausstattung der neuen Bundesländer auch in einem gesamtdeutschen Fördersystem mindestens erhalten wird.