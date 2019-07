Mainz

Polizei wusste zunächst nichts von gesperrter Rheinschiene

10.07.2019, 13:23 Uhr | dpa

Die Stadt Mainz will ein Dieselfahrverbot unbedingt vermeiden und hat deshalb vor einigen Wochen unter anderem vier Kilometer am Rhein für Lastwagen gesperrt. Die Polizei hat von dieser Sperrung aber erst vor wenigen Tagen erfahren, wie deren Sprecher berichtete. "Irgendwo scheint es ein Kommunikationsproblem gegeben haben", sagte Stadtsprecher Ralf Peterhanwahr am Mittwoch. Er mache der Polizei aber "null Vorwürfe", die Zusammenarbeit sei gut. "Der Fehler mag auch bei der Stadt gelegen haben." Die "Allgemeine Zeitung" hatte zuvor darüber berichtet.

Große Auswirkungen dürfte das Missverständnis aber ohnehin nicht gehabt haben. "Ein Fahrverbot gilt auch dann, wenn Schilder da stehen und die Polizei nicht kontrolliert", sagte Peterhanwahr. Größere Kontrollen gebe es ohnehin nur zur Verkehrssicherheit, also an Unfallschwerpunkten, bei Radfahrern und bei Lastwagen auf der Autobahn, sagte Polizeisprecher Alexander Koch. Die jetzt gesperrte Rheinschiene werde allerdings - wie jedes andere Durchfahrts- und Parkverbot - von Polizeistreifen kontrolliert.