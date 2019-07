Cottbus

Leag verabschiedet Arbeiter und fordert Planungssicherheit

10.07.2019, 13:39 Uhr | dpa

Mit Blick auf Beschäftigte und Auszubildende hat der Personalvorstand des Braunkohleunternehmens Leag von der Bundesregierung verlässliche Rahmenbedingungen bei der Energiewende gefordert. Die Eckpunkte seien grob gefasst. "Wir warten nun auf konkrete Inhalte, damit wir Planungssicherheit haben", sagte Leag-Personalvorstand Michael von Bronk am Mittwoch bei der Verabschiedung von 32 ausgelernten Facharbeitern in Cottbus. 26 von ihnen werden nach Unternehmensangaben eine Arbeit bei der Leag erhalten.

Man wolle den Prognosen über einen hohen Abgang junger Menschen in der Lausitz entgegenwirken und auch zukünftig Fachkräfte ausbilden - unter ständigem Abwägen der zu erwartenden Entwicklungen, sagte Bronk. Im Jahr 2010 habe es noch über 2500 Bewerber für eine Ausbildung bei der Leag gegeben, 2019 seien es 730, ergänzte der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats Uwe Teubner.

Unter den jungen Facharbeitern und Facharbeiterinnen sind Industriemechaniker, Elektroniker und Industriekauffrauen. Das Unternehmen will künftig nach eigenen Angaben auch wieder Eisenbahner, Maschinen- und Anlagenführer ausbilden. Zudem werde in Kooperation mit der Hochschule Zittau/Görlitz der Studiengang Bachelor of Science angeboten.

Beschäftigte des Leag-Braunkohlekraftwerks Schwarze Pumpe in der Lausitz hatten am Dienstag Bundesumweltministerin Svenja Schulze kühl empfangen. Die Kohlekumpel standen vor dem Kraftwerk Spalier und wandten der SPD-Politikerin den Rücken zu, als sie im Rahmen ihrer Sommertour am Kraftwerk eintraf. Teubner hatte dazu gesagt, die Beschäftigten empfänden die Energie- und Klimapolitik der Bundesregierung nicht als Ermutigung, sondern als Bedrohung. Noch gebe es kein Gesetz, das die zugesagten Hilfen des Bundes für neue Jobs und den Strukturwandel in der Region verbindlich mache.