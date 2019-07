Hamburg

Neues Insektenhotel für bedrohte Wildbienen am Flughafen

10.07.2019, 16:11 Uhr | dpa

Als Zeichen gegen das Bienensterben hat der Hamburger Flughafen ein drittes Insektenhotel eröffnet. Das Projekt des Helmut Schmidt Airports und der Deutschen Wildtier Stiftung feiert dieses Jahr fünfjähriges Jubiläum. "Für Wildbienen gibt es in Deutschland immer weniger Nahrung und Nistmöglichkeiten. Wir wollen mit unserem Projekt ein Beispiel setzen und zeigen, wie man möglichst viele städtische Flächen in artenreiche Grünflächen umwandeln kann", sagte Anna Binczik von der Wildtier Stiftung am Mittwoch.

Zwei Hektar Blühstreifen seien in den vergangenen Jahren auf dem Airport angelegt worden - diese Wildblumenmischungen aus etwa Klee, Kreuzblütlern oder Vergissmeinnicht seien ideal für die kleinen Tierchen. Wildbienen sind spezialisiert auf bestimmte Pflanzenarten, von denen sie sich ernähren oder die sie für ihren Nestbau verwenden, erklärte die Biologin. Dementsprechend wichtig sei die Pflanzenvielfalt.

Nicht nur Wildbienen fliegen am Flughafen, sondern auch bis zu 240 000 Honigbienen. Seit 20 Jahren schwärmen die mittlerweile acht Bienenvölker nun schon in der Nähe der Start- und Landebahn am Rande eines kleinen Waldstücks, wie der Imker des Flughafens, Ingo Fehr, erklärt. Auf die diesjährige Honigernte ist er stolz: "Das Frühjahr war recht kühl. Insofern habe ich gedacht, ich würde nicht so viel Honig ernten. Es werden aber wieder die durchschnittlichen 150 bis 160 Kilogramm. Das sind etwa 600 Gläser Honig". Die Flugzeuge würden die Bienen nicht stören. Die Grünflächen des Flughafens und die umliegenden Gewässer, Kleingärten und Parks seien ideal für die Honigbienen. "Das ist ein schönes Nebeneinander", resümiert Fehr.