Lübtheen

Seehofer: Brandschutz ist Gemeinschaftsaufgabe

10.07.2019, 18:29 Uhr | dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht in der Bekämpfung und Vorbeugung von Waldbränden auf ehemaligen Truppenübungsplätzen eine Gemeinschaftsaufgabe. "Das ist eine gigantische Herausforderung. Auf der einen Seite die Lage im Boden mit der Munition. Auf der anderen Seite die Brände. Das ist eine Aufgabe, die wir nur alle miteinander bewältigen können", sagte Seehofer am Mittwoch bei einem Besuch in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Das könne weder das Land, noch der Bund, noch die Kommune alleine. "Das müssen wir alle gemeinsam tun", betonte Seehofer.

Auf dem früheren Truppenübungsplatz in der Nähe der westmecklenburgischen Kleinstadt Lübtheen hatte es in der Vorwoche einen Großbrand gegeben. Vier Ortschaften mussten vorübergehend evakuiert werden. Das gesamte 6200 Hektar große Übungsgelände ist hochgradig mit Munition belastet, was die Löscharbeiten erheblich erschwerte. Zum Einsatz kamen daher unter anderem auch Löschhubschrauber von Bundeswehr und Bundespolizei sowie Räumpanzer.