Windischgarsten

Unions Jakob Busk mit Fußprellung: Auch Andrich angeschlagen

10.07.2019, 18:46 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat im Trainingslager im österreichischen Windischgarsten die ansässigen Ärzte konsultieren müssen. In der Vormittagseinheit zog sich Torwart Jakob Busk bei einem Zusammenprall mit Allrounder Michael Parensen eine schmerzhafte Fußprellung am rechten Bein zu. Dies wurde am Mittag bei einer Untersuchung im Krankenhaus Kirchberg diagnostiziert. Der Ersatztorhüter wird auch am Donnerstag nur sehr eingeschränkt trainieren können.

Am Vormittag musste auch Mittelfeldmann Robert Andrich die Einheit abbrechen. Der Neuzugang vom 1. FC Heidenheim blieb wegen einer mutmaßlichen Knieblessur am Nachmittag im Mannschaftshotel.