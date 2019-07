Porta Westfalica

Feuer an ehemaligem Kraftwerk in Porta Westfalica

10.07.2019, 19:49 Uhr | dpa

Rauch und Flammen steigen aus dem ehemaligen Kraftwerk Veltheim in Porta Westfalica. Foto: Vanessa Sadler (Quelle: dpa)

An einem ehemaligen Kraftwerk in Porta Westfalica ist es zu einem Brand gekommen. Ein früheres Pumpwerk der Anlage stehe in Flammen, sagte ein Sprecher der Polizei Minden-Lübbecke. Es gebe eine starke Rauchentwicklung. Meldungen über Verletzte oder Gefahren für die Bevölkerung lägen nicht vor. Die Feuerwehr sei vor Ort im Einsatz. Zuvor hatten mehrere Medien über den Brand berichtet.