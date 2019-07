Graz

Hannover 96 gewinnt Testspiel beim Grazer AK

10.07.2019, 21:26 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat in seinem Trainingslager in Österreich den zweiten Testspiel-Sieg geschafft. Beim österreichischen Zweitliga-Aufsteiger und Ex-Meister Grazer AK gewann die Mannschaft von Mirko Slomka am Mittwochabend mit 3:1 (0:1). Nach dem 0:1-Rückstand durch Dominik Hackinger in der 31. Minute trafen in der zweiten Halbzeit noch zweimal Sebastian Soto (52./76.) und Edgar Prib (57.) für die 96er. Am Freitag fliegt der Bundesliga-Absteiger nach Hannover zurück.