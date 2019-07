Verl

Bundesliga-Aufsteiger Paderborn spielt nur 2:2 beim SC Verl

10.07.2019, 21:32 Uhr | dpa

Der SC Paderborn hat in einem ostwestfälischen Testspiel-Derby nur 2:2 (1:2) beim SC Verl gespielt. Die Tore für den Bundesliga-Aufsteiger schossen am Mittwochabend die beiden Neuzugänge Johannes Dörfler (45.) und Streli Mamba (60.). Für den Regionalligisten trafen Mehmet Kurth (3.) und Anton Heins (74.). "In dieser Phase der Vorbereitung tut jeder Schritt weh. Deshalb bin ich auch nicht unzufrieden", sagte Paderborns Trainer Steffen Baumgart.