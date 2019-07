Jenbach

Hecking zufrieden: HSV spielt 1:1 gegen Olympiakos Piräus

10.07.2019, 22:25 Uhr | dpa

Der Hamburger SV hat beim ersten großen Härtetest seiner Saisonvorbereitung ein 1:1 (0:0) gegen den griechischen Spitzenclub Olympiakos Piräus erreicht. Neuzugang Lukas Hinterseer erzielte am Mittwochabend in der 87. Minute den Ausgleichstreffer für den Fußball-Zweitligisten. Piräus war sieben Minuten zuvor durch den Portugiesen Ruben Semedo in Führung gegangen. HSV-Stürmer Bobby Wood verschoss in der 26. Minute einen Elfmeter.

"Es war unterm Strich ein sehr aufschlussreicher und ordentlicher Test, den wir hätten gewinnen müssen. Vor allem in den ersten 35 Minuten haben wir es gut gemacht und hatten die volle Kontrolle", sagte HSV-Trainer Dieter Hecking. "Unsere frischen Spieler haben in der zweiten Hälfte noch einmal richtig Druck gemacht. So war der Ausgleich verdient." Das Spiel fand im österreichischen Jenbach statt, weil die Hamburger seit Montag ein Trainingslager in Kitzbühel absolvieren. Nächster Gegner ist dort am Samstag der englische Premier-League-Absteiger Huddersfield Town.