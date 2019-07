Offenbach am Main

Unbeständiges Wetter mit Gewittergefahr: auch Hagel möglich

11.07.2019, 07:27 Uhr | dpa

Kräftige Gewitter, Starkregen, und auch Hagel ist möglich: Ein aufziehendes Tief führt in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Donnerstag zu unbeständigem Wetter. Sogar Hagel ist nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Spätestens ab dem Nachmittag sollen neben Schauern auch Gewitter mit teilweise Starkregen oder Hagel möglich sein. Die Temperaturen steigen dabei laut Vorhersage auf 21 bis 24 Grad, in Hochlagen um 19 Grad. Auch für Freitag warnt der DWD vor teils kräftigen Schauern und Gewittern.