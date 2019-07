Bad Feilnbach

Bei Ernte aus acht Metern Höhe gestürzt: Fünf Verletzte

11.07.2019, 07:42 Uhr | dpa

Während der Kirschernte sind fünf Menschen aus rund acht Metern Höhe gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Sie standen in einem Arbeitskorb einer Maschine, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen rutschte das Fahrzeug am Mittwochabend auf abschüssigem Gelände in Bad Feilnbach (Landkreis Rosenheim) ab und kippte um. Zwei 14-jährige Mädchen, zwei 48 und 50 Jahre alte Frauen und ein 20-jähriger Mann prallten auf den Boden. Drei der Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Der 50 Jahre alte Fahrer der Maschine blieb unverletzt.