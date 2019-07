Karlstein am Main

Fabrik für Gabelstaplerbatterien in Unterfranken geplant

11.07.2019, 10:26 Uhr | dpa

Die Unternehmen Kion Group und BMZ Holding planen in Unterfranken eine Fabrik für Hochleistungsbatterien, die in Gabelstapler eingebaut werden können. Zu diesem Zweck haben die Firmen die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens vereinbart, wie sie am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilten.

Die Produktionsstätte soll am Sitz des Batteriesystem-Herstellers BMZ in Karlstein am Main errichtet werden und die stark wachsende Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien in der Lagertechnik befriedigen. Bis zum Jahr 2023 soll die Mannschaft auf rund 80 Mitarbeiter für Forschung, Entwicklung und Produktion wachsen. Die Fabrik soll die Märkte Europa, Naher Osten und Afrika bedienen.

Das Gemeinschaftsunternehmen mit Anteilen von je 50 Prozent steht noch unter dem Vorbehalt einer kartellrechtlichen Genehmigung. Laut dem Gabelstapleranbieter Kion wächst die Nachfrage nach elektrischen Gabelstaplern und Lagertechnik rasant. Im vergangenen Jahr seien 80 Prozent der verkauften Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben ausgestattet gewesen.