Leipzig

Poulsen wieder beim RB-Training: Werner bricht ab

11.07.2019, 12:07 Uhr | dpa

Der neue RB-Trainer Julian Nagelsmann (l) leitet eine Trainingseinheit in der Saisonvorbereitung. Foto: Jan Woitas/Archiv (Quelle: dpa)

Stürmer Yussuf Poulsen hat am Donnerstag wieder am Mannschaftstraining beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig teilgenommen. Der 25 Jahre alte Däne fehlte zuletzt wegen Rückenbeschwerden. Dafür musste der Schwede Emil Forsberg aussetzen. Er absolvierte aufgrund von Fußbeschwerden nur eine individuelle Einheit innerhalb der Fußball-Akademie, teilte der Verein mit.

Das Training abbrechen musste hingegen Timo Werner. Nach den athletischen Krafteinheiten auf dem Rasen nahm der Nationalstürmer nicht am laufintensiven Balltraining teil. Erst ruhte er sich im Fahrzeug der Rasencrew aus und fasste sich ab und zu ans Knie, dann verfolgte er die Einheit seiner Teamkollegen im Stehen.

Die Leipziger bestreiten an diesem Freitag ihr erstes Testspiel, Gegner auf dem Trainingsgelände wird der Schweizer Erstligist FC Zürich sein. Am kommenden Sonntag reist Cheftrainer Julian Nagelsmann mit seinem neuen Team ins Trainingslager nach Seefeld in Österreich.

Zum Pflichtspielauftakt muss Leipzig am 11. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück antreten, eine Woche später beginnt die Meisterschaft für den Champions-League-Teilnehmer am Sonntag beim Liga-Neuling 1. FC Union Berlin.