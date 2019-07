Erfurt

Zahl der Thüringer geht laut Prognose weiter stark zurück

11.07.2019, 12:09 Uhr | dpa

Die Zahl der Thüringer wird in den kommenden Jahren einer Prognose zufolge weiter stark zurückgehen. Wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte, sollte die Zahl der Einwohner des Landes demnach bis 2040 um mehr als 280 000 sinken. Lebten Ende des vergangenen Jahres rund 2,14 Millionen Menschen in Thüringen, werden es Vorausberechnungen nach im Jahr 2040 dann nur noch etwa 1,86 Millionen sein.

Hauptursache für den Bevölkerungsrückgang ist der anhaltende Sterbefallüberschuss. Bis zum Jahr 2040 werden den Berechnungen nach im Durchschnitt jährlich fast 16 000 Kinder weniger geboren als Menschen sterben.

Die Bevölkerung Thüringens wird den Statistikern zufolge nicht nur weiter schrumpfen, sondern zudem immer älter werden. Ende 2018 waren 25,7 Prozent der Gesamtbevölkerung demnach 65 Jahre oder älter. Im Jahr 2037 werden mit 33,1 Prozent bereits fast ein Drittel aller Thüringer dieser Altersgruppe angehören. Danach sollte ihr Anteil leicht auf 32,8 Prozent im Jahr 2040 sinken.