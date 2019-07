Kiel

THW Kiel bei Vereins-WM: Pokal und 400 000 Dollar locken

11.07.2019, 14:57 Uhr | dpa

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat eine Wildcard für die Vereins-Weltmeisterschaft Super Globe in Damman/Saudi-Arabien erhalten. Das teilte der THW am Donnerstag mit. Das Turnier wird vom 27. bis 31. August ausgetragen. Bei der 13. Auflage spielen erstmals zehn Mannschaften um den Titel.

Qualifiziert sind Titelverteidiger FC Barcelona und Champions-League-Sieger RK Vadar aus Europa, der New York City Team Handball Club (USA/für Nordamerika), Handebol Taubaté (Brasilien/Südamerika), der Sydney University Handball Club (Australien/Ozeanien), Zamalek SC (Ägypten/Afrika) und der Al-Duhail Sports Club (Katar/Asien). Gastgeber Saudi-Arabien stellt zwei Teams: Al Mudhar und Al Wehda. "Es nehmen die besten Teams der IHF-Kontinentalverbände teil", sagte IHF-Präsident Hassan Moustafa.

Zunächst wird eine Qualifikationsrunde gespielt. In dieser trifft der THW auf Sydney. Am 28. Juli steht das Viertelfinale an, tags darauf folgt das Halbfinale. Das Endspiel findet am 31. August statt. Der THW Kiel gewann den Titel 2011. Rekordsieger ist der FC Barcelona mit vier Erfolgen. Der Turniersieger kassiert 400 000 Dollar, der Zweite 250 000 und der Dritte 150 000 Dollar.

Die Teilnahme Super Globe sei eine Belohnung, die sich "unsere Mannschaft mit dem Gewinn des EHF-Cups selbst erarbeitet und verdient" habe, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. "Unser Ziel ist es, mit dem Pokal wieder nach Kiel zu kommen."