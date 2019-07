Berlin

SPD-Kreischef: Sarrazin nur noch "aus Trotz" in SPD

11.07.2019, 15:21 Uhr | dpa

Der frühere Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin ist nach Einschätzung seines SPD-Kreisvorsitzenden nur noch "aus Trotz" in der Partei. "Sarrazin hat sich doch längst von der SPD und ihren Werten verabschiedet", sagte der Chef des Berliner SPD-Kreisverbandes Charlottenburg-Wilmersdorf, Christian Gaebler, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Sarrazins Reaktion auf das Urteil der Schiedskommission des Kreisverbandes, ihn aus der Partei auszuschließen, zeige, dass er keinerlei Bezug mehr zu den Inhalten der SPD habe. "Er ist nur noch aus Trotz in der SPD." Das Urteil sei ein Signal, dass Rassismus und Pauschalurteile über Volksgruppen nicht mit den Werten vereinbar seien, die die SPD vertrete.

Gegen die Entscheidung des Parteigerichts will Sarrazin in Berufung gehen und danach notfalls weitere Instanzen anrufen. Den Antrag auf Ausschluss hatte der SPD-Parteivorstand gestellt, der Kreisverband Charlottenburg- Wilmersdorf schloss sich an. Sarrazin sprach daraufhin von einer falschen Entscheidung, die den Niedergang der SPD nicht aufhalten werde.